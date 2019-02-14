Постпред России при ЕС назвал вероятную дату Brexit

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал возможную дату выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Великобритания может покинуть состав организации 29 марта, как и было запланировано.

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«Хотя пока я думаю, что Brexit, скорее, случится именно в этот день», — сказал Чижов.

Ранее Чижов оценил, как ужесточение газовой директивы повлияет на реализацию проекта «Северный поток — 2».