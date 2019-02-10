Названа причина нашествия медведей на Новой Земле

Координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов назвал несколько причин нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля, передает РИА «Новости».

По его словам, это произошло из-за изменения климата – сокращение площади льдов - и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора.

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При этом он уточнил, что решить эту проблему будет непросто.

«Усыплять и вывозить – это не так просто и дешево. Надо увозить далеко – если за 20-30 километров, он вернется очень быстро в то место, где есть еда. Минимум 2-3 часа полета на другую сторону острова», — пояснил Стишов.

Ранее власти приняли решение вывезти за пределы поселений белых медведей, которые устроили нашествие на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.