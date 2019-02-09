Мужчину насмерть сбила электричка в Подмосковье
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России По ЦФО.
Как отмечается, это произошло при подходе к станции «Подлипки-Дачные». Поезд следовал по маршруту Москва — Фрязино.
Реклама
По предварительным данным, погибший пытался залезть на платформу перед приближающимся поездом.
В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье электричка сбила двух человек.