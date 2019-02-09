Мужчину насмерть сбила электричка в Подмосковье

Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России По ЦФО.

Как отмечается, это произошло при подходе к станции «Подлипки-Дачные». Поезд следовал по маршруту Москва — Фрязино.

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По предварительным данным, погибший пытался залезть на платформу перед приближающимся поездом.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье электричка сбила двух человек.