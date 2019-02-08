В Москве ограничат продажу алкоголя

Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве ограничат продажу алкогольных напитков 23-24 февраля, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, спиртное и напитки в стеклянной таре нельзя будет приобрести вблизи мест проведения праздничных мероприятий ко Дню защитника Отечества.

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«Такие меры приняты с целью предотвратить различные правонарушения в праздничные дни», — добавили власти.

Празднование 23 февраля выпадает на субботу.