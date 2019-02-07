В Екатеринбурге риелтор лишила мужчину квартиры с помощью «справки» из МФЦ

В Екатеринбурге риелтор обманом завладела квартирой слабовидящего мужчины, дав ему на подпись договор купли-продажи вместо справки из МФЦ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

По данным прокуратуры, к риелтору за помощью обратилась женщина, которая хотела продать свою трехкомнатную квартиру. Впоследствии стало известно, что доля в этой квартире принадлежит слабовидящему мужчине, у которого в собственности есть еще одна квартира на улице Лодыгина. Узнав об этом, риелтор попросила мужчину посетить МФЦ для подписей справок, где обманом заставила его подписать договор купли-продажи квартиры на Лодыгина и поддельную справку о получении 2 млн руб.

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После мошеннических действий риелтор обратилась в суд и фактически стала владелицей квартиры. Позже обманутый мужчина также обратился в суд, который в полном объеме признал вину риелтора. Она на три года отправилась в колонию общего режима, а квартира вернулась в собственность мужчины.

В ноябре прошлого года СК сообщил о задержании 16 «черных риелторов», подозреваемых в убийствах.