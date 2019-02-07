Задержанного в США россиянина Ярошенко могут перевести в другую тюрьму
Генеральное консульство России в Нью-Йорке заявило, что отбывающий срок в тюрьме в американском городе Данбери российский летчик Константин Ярошенко может быть переведен в другое исправительное учреждение. Об этом сообщается в фейсбуке генконсульства.
Представители российской дипмиссии отметили, что этот вопрос рассматривается с целью улучшения условий содержания россиянина. Они подчеркнули, что в настоящее время проверяют сообщения СМИ о том, что Ярошенко якобы не оказывают необходимую медицинскую помощь.
В конце прошлого года о жалобах Ярошекно на условия содержания писали «Известия».