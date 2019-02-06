В МЧС не исключили новых трагедий масштаба «Зимней вишни»
Новые трагедии масштаба пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово не исключены в будущем, заявил заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, сообщает РИА «Новости»
По его словам, изменения, которые были внесены в законодательство после этого происшествия, недостаточны.
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«На мой взгляд, сделано не так много, как должно бы. Изменения, внесенные за это время в законодательство, носят несистемный характер и никак качественно не изменяют общую ситуацию», — отметил Чуприян.
Он добавил, что нет никаких гарантий, что подобные трагедии не повторятся.
Ранее сообщалось, что суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».