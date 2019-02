Очевидцы сообщили о взрыве в Вашингтоне

Очевидцы сообщили о взрыве, который произошел на станции метро в Вашингтоне. Соответствующие посты появились в твиттере.

По их словам, взрыв произошел на станции Росслин. Согласно некоторым данным, он произошел из-за взрыва трансформатора. В настоящее время улица рядом с местом происшествия перекрыта.

Реклама

В MetrorailInfo проинформировали о том, что угрозы для движения поездов нет.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при взрыве в таверне в Греции.

That explosion in #Rosslyn was huge. Shook the entire Townhall office. First responders blocked off entire street. A bus driver right on the corner told me it was a transformer and said the boom lifted/moved his bus, with him in it. Knocked out a few lights. pic.twitter.com/qxxrm14OE9