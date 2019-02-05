На Аравийском полуострове впервые прошла папская месса
Папа римский Франциск стал первым понтификом, совершившим мессу на Аравийском полуострове, где зародился ислам, сообщает CNN.
Месса собрала около 135 тысяч зрителей на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби. Утром толпа собралась, чтобы взглянуть на понтифика, когда тот въехал на стадион на небольшом черном автомобиле Kia, который сопровождала конная охрана. В честь гостя устроили артиллерийский салют, также над стадионом пролетели самолеты, оставившие за собой белый и желтый следы – цвета флага Ватикана.
В ходе визита Папа Франциск сделал запись в книге почетных гостей президентского дворца, поблагодарив жителей ОАЭ за их «теплый прием» и призвав «божественное благословение мира и братской солидарности» к народу ОАЭ.
Наследный принц, в свою очередь, подарил папе декрет от 22 июня 1963 года для пожертвования земли для строительства первой католической церкви в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что папа Римский прибыл в ОАЭ с историческим визитом.