В МГУ уточнили данные о задержании студентов по подозрению в изготовлении взрывчатки

Студент Московского государственного университета задержан по подозрению в изготовление взрывчатых веществ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

«Администрация МГУ разбирается с ситуацией. До получения официальных документов от правоохранительных органов не можем давать комментарии», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

На уточняющий вопрос в вузе рассказали, что был задержан только один человек и не на территории МГУ, вопрос о подробностях задержания переадресовали в ФСБ.

Ранее сообщалось, что шестеро студентов были задержаны по подозрению в изготовлении самодельных взрывчатых веществ в общежитии МГУ.