Названа возможная причина пожара в ТЦ в Кизляре

Причиной пожара в торговом центре дагестанского города Кизляра могла стать неисправная электропроводка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что очаг возгорания обнаружен на крыше здания. Предположительно, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

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По словам представителя мэрии, также сгорело соседнее здание. В настоящее время на месте работают четыре пожарные машины, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет, так как в здании на момент возгорания не было людей.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в кизлярском ТЦ достигла 8 тысяч «квадратов».