Самолет из России вынужденно сел в Одессе
Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, который следовал по маршруту Москва — Кишинев, совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источники в аэровокзале.
Источник не назвал точной причины посадки. По одной из версий, была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, по другой — в Кишеневе были неблагоприятные погодные условия.
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Источник в правоохранительных органах также рассказал, что пассажиров самолета пересадили в «два больших автобуса» и повезли в Молдавию.
Ранее сообщалось, что летевший в Москву самолет вынужденно сел в аэропорту Симферополя.