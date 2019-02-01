Самолет из России вынужденно сел в Одессе

Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, который следовал по маршруту Москва — Кишинев, совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источники в аэровокзале.

Источник не назвал точной причины посадки. По одной из версий, была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, по другой — в Кишеневе были неблагоприятные погодные условия.

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Источник в правоохранительных органах также рассказал, что пассажиров самолета пересадили в «два больших автобуса» и повезли в Молдавию.

Ранее сообщалось, что летевший в Москву самолет вынужденно сел в аэропорту Симферополя.