Путин оценил действия Константинополя на Украине

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг «новой украинской церкви». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, действия Константинополя на Украине являются грубым вмешательством в дела церкви.

Он также добавил, что на Украине реализуется проект, который не имеет отношения к вере.

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Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.

Ранее сообщалось, что американская православная церковь решила не признавать «новую церковь» Украины.