Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянам навали допустимую дозу водки

Врач Умнов назвал 120 мг безопасной дозой водки для человека
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россиянам назвали безопасную для организма человека дозу спирта. Об этом «Ленте.ру» рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, негативное влияние спирта на органы и системы человека зависит от его дозы. Так, при объеме спирта до 120 мл организм готов с помощью печеночных ферментов его полностью метаболизировать. Тем не менее, превышение данной дозы может привести к нарушению барьерной функции печени и проникновению спирта в кровоток, а также накоплению в тканях органов.

Умнов отметил, что это чревато последствиями для организма человека — дистрофией миокарда, гипертензивными состояниями и аритмией.

«Спирт оказывает деструктивное воздействие на гастроинтестинальный тракт, вызывая химические ожоги слизистой оболочки и развитие язвенной болезни и онкологию», — отметил врач.

Он добавил, что спирт также влияет на когнитивные функции и вызывает деградацию личности. Постоянное употребление водки снижает интеллектуальные способности человека и приводит к утрате критического мышления, добавил Умнов.

До этого россиянам объяснили, почему нельзя пить алкоголь зимой на улице. По словам врача-терапевта Светланы Бурнацкой, распитие спиртных напитков зимой на морозе повышает риск переохлаждения в несколько раз. Переохлаждение, или гипотермия, представляет собой опасное состояние, при котором температура тела падает ниже 35°C.

Ранее россиянам рассказали, как устроить бьюти-детокс после новогодних праздников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572113_rnd_7",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+