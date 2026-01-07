Россиянам навали допустимую дозу водки

Россиянам назвали безопасную для организма человека дозу спирта. Об этом «Ленте.ру» рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, негативное влияние спирта на органы и системы человека зависит от его дозы. Так, при объеме спирта до 120 мл организм готов с помощью печеночных ферментов его полностью метаболизировать. Тем не менее, превышение данной дозы может привести к нарушению барьерной функции печени и проникновению спирта в кровоток, а также накоплению в тканях органов.

Умнов отметил, что это чревато последствиями для организма человека — дистрофией миокарда, гипертензивными состояниями и аритмией.

«Спирт оказывает деструктивное воздействие на гастроинтестинальный тракт, вызывая химические ожоги слизистой оболочки и развитие язвенной болезни и онкологию», — отметил врач.

Он добавил, что спирт также влияет на когнитивные функции и вызывает деградацию личности. Постоянное употребление водки снижает интеллектуальные способности человека и приводит к утрате критического мышления, добавил Умнов.

До этого россиянам объяснили, почему нельзя пить алкоголь зимой на улице. По словам врача-терапевта Светланы Бурнацкой, распитие спиртных напитков зимой на морозе повышает риск переохлаждения в несколько раз. Переохлаждение, или гипотермия, представляет собой опасное состояние, при котором температура тела падает ниже 35°C.

