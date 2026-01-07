Размер шрифта
Politico узнало об отказе США подписывать декларацию о безопасности Украины

Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
Ludovic Marin/Reuters

США на встрече «коалиции желающих» в Париже не стали подписывать совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом сообщила газета Politico.

«Окончательная декларация в итоге была подписана лишь «коалицией желающих», — говорится в публикации.

Журналисты также утверждают, что подробности участия США в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта. Уточняется, что в той версии США брали на себя обязательство «поддержать силы в случае нападения» и оказать помощь в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.

По итогам этого саммита Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», который был достигнут в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что речь в том числе идет о гарантиях безопасности для Киева, а также плане экономического процветания страны.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.

