Россияне рассказали, по какой еде тоскуют зимой

Зимой россияне больше всего тоскуют по свежим ягодам и сезонным овощам — об их исчезновении из рациона сожалеют 38% и 33% опрошенных соответственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «Х5 Клуба» (есть у «Газеты.Ru»).

Реже респонденты отмечают нехватку зелени (14%) и фруктов (11%). При этом более трети (36%) сохраняют рацион неизменным в любое время года.

Наиболее болезненной потерей для россиян становятся арбузы и дыни — их с сожалением вычеркивают из списка покупок 43% опрошенных. При этом каждый десятый (9%) сожалеет о том, что стал меньше есть мороженое. В то же время каждый четвертый респондент (23%) убежден, что с первым снегом сезон ягод закрывается до следующего лета. Наименьшее сожаление у россиян вызывают свежая зелень (5%) и лимонад (2%) — эти продукты потребители готовы исключить из рациона без особых переживаний.

Исследование также показало, как меняется структура покупок в зимний период. Чек растет за счет импортных овощей и фруктов у 31% россиян, а 22% заменяют часть свежих продуктов замороженными аналогами. Каждый четвертый (26%) не замечает существенной разницы в наполнении корзины.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

