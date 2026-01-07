В России ужесточили наказание за перевозку детей без автокресел

В России с 9 января вдвое вырастут штрафы за перевозку детей без автокресел

С 9 января в России увеличатся штрафы за перевозку детей без автокресел или других удерживающих устройств. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В конце декабря закон подписал президент России Владимир Путин. Изменения коснутся части 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь за нарушение правил перевозки детей водителям придётся заплатить не 3 тысячи, а 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф вырастет с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — с 100 до 200 тысяч рублей.

Отдельные нормы установлены для самозанятых водителей такси: их штраф за отсутствие автокресел у детей составит 50 тысяч рублей, что соответствует санкциям для должностных лиц.

Вступление изменений в силу назначено на 9 января, через десять дней после публикации соответствующих нормативно-правовых актов. Иного порядка для начала действия поправок не предусмотрено.

Еще в марте сообщалось, что группа депутатов Госдумы, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым, инициировала законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Как отметили в пресс-службе Гусева, цель законопроекта — повысить доступность услуг такси для семей с детьми. Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Ранее стало известно, что в Москве увеличат стоимость эвакуации автомобилей.