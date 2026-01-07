В Госдуме предложили снизить возраст получения прав на сельхозтехнику

В России нужно снизить возраст получения прав на управление сельскохозяйственной техникой, чтобы выпускники аграрных колледжей могли работать по специальности сразу после окончания учебы. Об этом ТАСС сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По ее словам, сейчас удостоверения на управление легкой сельхозтехникой выдают с 16 лет, тогда как права на тракторы и комбайны можно получить только с 18 лет. Из-за этого часть выпускников аграрных колледжей, не достигших совершеннолетия, формально имеют диплом, но не могут трудоустроиться по профессии.

Оглоблина отметила, что педагоги аграрных учебных заведений указывают на потерю кадров: молодые специалисты уходят в армию, не получив права на технику, и затем часто не возвращаются в отрасль. По мнению депутата, решение этой проблемы возможно за счет более ранней выдачи водительских удостоверений соответствующей категории.

Она добавила, что вопрос уже обсуждался на всероссийском форуме молодых аграриев, а предложения по изменению правил планируется направить в правительство. Инициатива, по ее словам, получила поддержку на профильных площадках.

Оглоблина также напомнила, что в ряде стран права на управление сельхозтехникой выдают с 14 лет при соблюдении ограничений, например при движении только в светлое время суток и по полевым дорогам. Такой подход, считает парламентарий, может стать дополнительным стимулом для молодежи оставаться работать в сельской местности и не искать другую профессию.

Ранее Госдума не поддержала идею введения ограничений на управление авто пожилыми людьми.