Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Ученый объяснил, почему «Вифлеемскую звезду» не увидеть невооруженным глазом

Ученый Маслов: только солнечный телескоп позволит увидеть Вифлеемскую звезду
True Touch Lifestyle/Shutterstock/FOTODOM

Сближение Венеры и Марса с Солнцем, которое называют «Вифлеемской звездой», нельзя будет увидеть с Земли невооруженным глазом. Об этом сообщил ТАСС инженер обсерватории «Вега» НГУ Михаил Маслов.

По его словам, во время соединения планеты окажутся слишком близко к Солнцу — угловое расстояние между ними составит менее одного градуса, поэтому их полностью скроет солнечный свет. Наблюдение будет возможно только с помощью солнечного телескопа SOHO, изображения с которого доступны в открытом доступе.

Маслов пояснил, что при таком небольшом угловом расстоянии лучше использовать данные инструментов SOHO с узким полем зрения. С их помощью любители астрономии смогут в режиме реального времени отслеживать, как меняется положение Венеры и Марса относительно Солнца. Соединение планет ожидается 8 января.

SOHO — космическая обсерватория для изучения Солнца, созданная в рамках совместного проекта Европейского космического агентства и NASA. Аппарат работает на орбите с 1995 года.

До этого астрономы предложили новую естественно-научную интерпретацию Вифлеемской звезды, упомянутой в Евангелии от Матфея. Согласно исследованию, необычное небесное явление, сопровождавшее рождение Иисуса Христа, могло быть яркой кометой, описанной в древнекитайских хрониках.

Ранее на комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572053_rnd_7",
    "video_id": "record::8637a792-7064-4fad-8293-8b0fd6278839"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+