Ученый объяснил, почему «Вифлеемскую звезду» не увидеть невооруженным глазом

Сближение Венеры и Марса с Солнцем, которое называют «Вифлеемской звездой», нельзя будет увидеть с Земли невооруженным глазом. Об этом сообщил ТАСС инженер обсерватории «Вега» НГУ Михаил Маслов.

По его словам, во время соединения планеты окажутся слишком близко к Солнцу — угловое расстояние между ними составит менее одного градуса, поэтому их полностью скроет солнечный свет. Наблюдение будет возможно только с помощью солнечного телескопа SOHO, изображения с которого доступны в открытом доступе.

Маслов пояснил, что при таком небольшом угловом расстоянии лучше использовать данные инструментов SOHO с узким полем зрения. С их помощью любители астрономии смогут в режиме реального времени отслеживать, как меняется положение Венеры и Марса относительно Солнца. Соединение планет ожидается 8 января.

SOHO — космическая обсерватория для изучения Солнца, созданная в рамках совместного проекта Европейского космического агентства и NASA. Аппарат работает на орбите с 1995 года.

До этого астрономы предложили новую естественно-научную интерпретацию Вифлеемской звезды, упомянутой в Евангелии от Матфея. Согласно исследованию, необычное небесное явление, сопровождавшее рождение Иисуса Христа, могло быть яркой кометой, описанной в древнекитайских хрониках.

