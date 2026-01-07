Размер шрифта
Китайские СМИ сообщили о «хороших новостях» для России из НАТО

Sohu: Путин получил неожиданно хорошие новости из НАТО
Алексей Никольский/РИА Новости

Россия и президент Владимир Путин, по версии китайских СМИ, получили «неожиданно хорошие новости» из стран НАТО. Об этом сообщает издание Sohu, пересказ статьи предоставил «АБН24».

Авторы материала связывают такую оценку с недавними заявлениями президента Польши Кароля Навроцкого, который обозначил угрозы для своей страны не с востока, а с западного направления. Китайские журналисты отметили, что Варшава, находящаяся на передовой линии обороны Североатлантического альянса, неожиданно сместила акцент с традиционного восточного вектора на союзников по блоку.

Поводом для обсуждения стали слова Навроцкого о том, что главная опасность для Польши исходит от Запада, а также его готовность уделять приоритетное внимание защите западных границ. В этом, как пишет Sohu, усмотрели намек на недовольство действиями Германии. В Берлине подобные заявления вызвали резкую реакцию, после чего в адрес Варшавы и польского лидера прозвучала критика.

В публикации утверждается, что разногласия между союзниками по НАТО приобретают все более серьезный характер. По мнению китайских журналистов, конфликт между Польшей и ФРГ может настолько обостриться, что обеим странам станет не до отношений с Россией. Авторы также допускают, что внутренние противоречия внутри альянса теоретически способны привести к глубокому кризису и даже поставить под вопрос его единство.

Ранее президент и премьер Польши публично поспорили о политике и истории.

