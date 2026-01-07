Размер шрифта
Мерц призвал Зеленского остановить бегство украинцев в Европу

Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство из Украины молодых мужчин
Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предпринять меры для прекращения массового отъезда украинцев в страны Евросоюза. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам канцлера, украинским властям следует заставить жителей работать у себя в стране, а не переезжать в европейские государства.

«Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не уезжать в Германию, Польшу или Францию», — подчеркнул Мерц.

Эта тема, по его словам неоднократно поднималась на встречах в Брюсселе.

2 января фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге призывала власти Германии выслать из страны беженцев из Сирии и Афганистана, а также депортировать на Украину мужчин, годных к военной службе.

В ХСС рассчитывают на проведении депортационной кампании в 2026 году. В партии заявили, что социальные выплаты для лиц, обязанных покинуть Германию, должны быть уменьшены до конституционного минимума.

Ранее Мерц рассказал, кому принадлежит Гренландия.

