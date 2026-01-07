Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Чехия отказалась платить за боеприпасы для ВСУ

Бабиш: Чехия не будет выделять средства на поставку боеприпасов для ВСУ
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Чехия не будет выделять средства из бюджета на поставку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, пишет агентство ČTK.

«Правительство Чехии не будет выделять средства из государственного бюджета на инициативу по поставкам боеприпасов для Украины», — сказал Бабиш по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января.

При этом он допустил, что другие страны ЕС могут продолжить финансировать эту инициативу. По словам премьера, все процедуры по выделению средств Украине со стороны союзников должны быть прозрачными и без коррупции.

Кроме того, Бабиш назвал некоторые пункты декларации, принятой в Париже, неприемлемыми для Чехии. В частности, он указал на то, что страна не будет отправлять своих военных на Украину.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил о «значительном прогрессе» по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на Украине. Он уточнил, что речь идет в том числе о гарантиях безопасности для Киева и плане экономического процветания страны. Уиткофф отметил, что переговоры с украинской стороной будут продолжены.

Ранее Орбан раскрыл, сколько Европа потратила на Украину с 2022 года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571885_rnd_8",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+