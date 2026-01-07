Чехия отказалась платить за боеприпасы для ВСУ

Бабиш: Чехия не будет выделять средства на поставку боеприпасов для ВСУ

Чехия не будет выделять средства из бюджета на поставку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, пишет агентство ČTK.

«Правительство Чехии не будет выделять средства из государственного бюджета на инициативу по поставкам боеприпасов для Украины», — сказал Бабиш по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января.

При этом он допустил, что другие страны ЕС могут продолжить финансировать эту инициативу. По словам премьера, все процедуры по выделению средств Украине со стороны союзников должны быть прозрачными и без коррупции.

Кроме того, Бабиш назвал некоторые пункты декларации, принятой в Париже, неприемлемыми для Чехии. В частности, он указал на то, что страна не будет отправлять своих военных на Украину.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил о «значительном прогрессе» по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на Украине. Он уточнил, что речь идет в том числе о гарантиях безопасности для Киева и плане экономического процветания страны. Уиткофф отметил, что переговоры с украинской стороной будут продолжены.

