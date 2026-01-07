Размер шрифта
В США назвали Европу проигравшей стороной, даже если Украину объявят победительницей

Петро: даже если Украину признают победительницей, Европа будет проигравшей
Украину могут признать победительницей в конфликте с Россией, несмотря на реальное положение дел. Однако в любом случае Европа останется проигравшей стороной, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда (США) Николай Петро в эфире YouTube-канала.

«Если нарратив о победе Украины в этом конфликте станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт», — отметил эксперт.

Петро обратил внимание, что пока президент США Дональд Трамп призывает изменить восприятие России для установления новых отношений, Европа в этом конфликте выступает «разрушителем», действуя себе же во вред.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Европу главным препятствием на пути к миру на Украине. По его словам, европейская «партия войны» в своих антироссийских идеях готова идти до конца и отправить в зону боевых действий воинские контингенты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что лидеры европейских стран препятствует урегулированию на Украине, предпринимая действия, направленные на дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее были названы главные русофобы в Европе.

