В Госдуме рассказали, куда россияне смогут поехать без визы

Депутат Тарбаев: россиянам открыты 120 стран и территорий для безвизовых поездок
По итогам 2025 года россияне могут посещать 120 стран и территорий без визы или с упрощенным порядком ее оформления. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Он пояснил, что полностью безвизовый и условно безвизовый режим включает как страны, куда достаточно предъявить загранпаспорт, так и государства, где оформляется виза по прибытии или электронное разрешение (ETA) с оплатой сбора на границе или в аэропорту. Документ можно показывать как в распечатанном виде, так и с экрана смартфона.

Тарбаев напомнил, что россиянам недавно разрешили безвизовый въезд в Китай на 30 дней, а также ведутся переговоры о безвизовом режиме с Индией для групповых поездок. Кроме того, в 2025 году были достигнуты договоренности о безвизовом посещении ряда стран Ближнего Востока: Оман и Иордания позволяют оставаться до 30 дней, а Саудовская Аравия станет доступной после завершения внутригосударственных процедур.

Он отметил, что полностью безвизовыми для россиян являются 12 африканских стран: до 90 дней можно находиться в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР; до 60 дней — в Кабо-Верде и Маврикии; до 30 дней — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах; до 15 дней — в Сан-Томе и Принсипи.

По словам депутата, Латинская Америка практически полностью открыта для россиян без визы, а страны Юго-Восточной Азии продолжают продлевать безвизовый или условно безвизовый режим, иногда даже раньше, чем достигается паритет, как это произошло с Вьетнамом.

Ранее две страны Евросоюза перестали признавать российские паспорта старого образца.

