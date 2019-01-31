Задержан начальник штаба МВД Ингушетии

В Ингушетии задержали начальника штаба регионального МВД по подозрению в мошенничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей ведомства.

Отмечается, что начальника штаба задержали сотрудники подразделения собственной безопасности МВД совместно с представителями управления ФСБ по региону.

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«По данному факту руководством МВД по Ингушетии назначено проведение служебной проверки», — добавили в министерстве.

Если будет установлена вина подозреваемого, то он лишится поста в органах внутренних дел и понесет ответственность, установленную законом, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы сроком на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.