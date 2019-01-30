На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда»

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Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.

По словам адвоката, дело было открыто по статье «умышленное убийство».

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«Никаких новостей, к сожалению, нет, на связь капитан не выходит», — сказал Руденко.

Ранее сообщалось, что полиция на Украине проверяет данные о пропаже капитана судна «Норд».