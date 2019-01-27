Исламское государство взяло ответственность за взрывы на Филиппинах

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за два взрыва у церкви на юге Филиппин, передает Reuters.

По данным представителей местной полиции, в результате двух взрывов погибли 27 человек. По предварительным данным, 20 из них — мирные жители, 7 — солдаты. А также пострадали 111 человек.

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Отмечается, что взрывы бомб возле католической церкви на Филиппинах произошли 27 января.

Ранее Папа Римский осудил взрыв у собора на Филиппинах.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.