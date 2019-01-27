Московские сугробы побили рекорд по высоте

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Сугробы в Москве выросли до 44 см и стали самыми высокими за эту зиму, сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что в Подмосковье сугробы достигли 56 см. Последний раз столько снега в столице в январе было 17 лет назад.

Субботний снегопад, 26 января, стал самым мощным почти за 70 лет. Уточняется, что последний раз рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1991 году, который составил 9,1 мм.

Ранее сообщалось, что снег в Москве не прекращается более 26 часов.