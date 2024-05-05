Названа самая интересная пара полуфинала Кубка Стэнли

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил участников полуфинальной серии Кубка Стэнли. Его слова передает LiveResult.

«За парой «Каролина» — «Рейнджерс» буду следить с повышенным интересом. Наши ребята будут играть в этой паре. Да и «Эдмонтон» — «Ванкувер» неплохая пара, впервые с 1992 года две канадские команды встретятся на этой стадии, будет интересно. Но «Каролина» — «Рейнджерс» для меня это топ-вывеска», — сказал Терещенко.

«Нью-Йорк Рейнджерс» и »Каролина Харрикейнз» проведут первый матч серии в ночь с 5 на 6 мая. Также на этой стадии сыграют «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз».

В составе «Рейнджерс» отличный сезон проводит российский нападающий Артемий Панарин. Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 49 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей. Он с большим отрывом стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс». Панарин в гонке лучших бомбардиров регулярного чемпионата стал четвертым, пропустив вперед только Коннора Макдэвида, Натана Маккиннона и Никиту Кучерова.

Ранее российский хоккеист эмоциональной высказался о вылете клуба из плей-офф.