В Перми водитель автобуса влетел в остановку и снес торговую точку

В Перми произошло ДТП с участием автобуса №77. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на остановке «Микрорайон Юбилейный». По версии правоохранителей, водитель поворачивал направо, но не смог справиться с управлением и влетел в киоск на остановке. На кадрах от Telegram-канала «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ» заметно, как автобус поворачивает и в какой-то момент резко сносит строение.

В аварии никто не пострадал, так как в утренние часы в салоне не было пассажиров, люди около торговой точки также отсутствовали. На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства и проводят все необходимые мероприятия.

В беседе с журналистами директор филиала компании, в которой работает водитель, предположил, что причина в образовавшейся на дороге наледи.

Как сообщает Ura.ru, транспортное средство не должно было находиться на этом отрезке пути, так как он следует по другому маршруту.

Ранее петербургский курьер службы доставки еды порезала пенсионерке лицо в автобусе.