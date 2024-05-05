Украинские войска вновь вынуждены отступать на поле боя под огнем артиллерии Вооруженных сил РФ, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Корреспондент обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не используют бронетехнику и спешно покидают свои позиции. Они уходят «по открытым полям», при этом отступление происходит «средь бела дня».

«Очередное украинское отступление. <...> Снова под огнем российской артиллерии», — написал Репке.

По словам журналиста, обычно подобные отступления ВСУ с поля боя приводят к печальным последствиям. В то же время он раскритиковал экспертов и политиков, которые продолжают называть бегство украинских солдат со своих позиций «запланированным тактическим отходом».

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