Кредиторы требуют от Украины осуществить выплаты по государственному долгу, что неизбежно спровоцирует дефолт в стране. К такому выводу пришел доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков в разговоре с газетой «Известия».

«Дефолт на Украине начинает выглядеть все более и более реальным», — указывается в материале.

По оценке эксперта, требования погасить долги и уплатить проценты для Украины, оказавшейся в тяжелом финансовом положении, грозят серьезными последствиями, например, дефолтом.

«Украина без внешней поддержки, думаю, просто объявит дефолт фактически немедленно», — полагает доцент.

В статье говорится, что банкротство республики может наступить в момент, когда объемы помощи западных стран снизятся настолько, что не позволят продолжать вооруженный конфликт с Россией, восстанавливать инфраструктуру и обслуживать международные кредитные обязательства.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что группа иностранных держателей украинских еврооблигаций намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что провал санкций против РФ и дефолт в США грозит эскалацией конфликта на Украине.