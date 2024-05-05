Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист спрогнозировал дефолт на Украине из-за требований выплат по госдолгу

Экономист Чирков: на Украине возможен дефолт из-за требований выплат по госдолгу

close
100%
Reuters

Кредиторы требуют от Украины осуществить выплаты по государственному долгу, что неизбежно спровоцирует дефолт в стране. К такому выводу пришел доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков в разговоре с газетой «Известия».

«Дефолт на Украине начинает выглядеть все более и более реальным», — указывается в материале.

По оценке эксперта, требования погасить долги и уплатить проценты для Украины, оказавшейся в тяжелом финансовом положении, грозят серьезными последствиями, например, дефолтом.

«Украина без внешней поддержки, думаю, просто объявит дефолт фактически немедленно», — полагает доцент.

В статье говорится, что банкротство республики может наступить в момент, когда объемы помощи западных стран снизятся настолько, что не позволят продолжать вооруженный конфликт с Россией, восстанавливать инфраструктуру и обслуживать международные кредитные обязательства.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что группа иностранных держателей украинских еврооблигаций намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что провал санкций против РФ и дефолт в США грозит эскалацией конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами