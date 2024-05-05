Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

«100 лет геройскому деду предателя Зеленского. Отличный повод задуматься, какую пулю выпустили внукам в голову, чтобы они так предали память, подвиги и убеждения своих дедов», — сказал Мирошник.

Дипломат также опубликовал фото Зеленского у памятника его деда — Семена Ивановича Зеленского, который был в звании капитана, участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден двумя Орденами Красной Звезды.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Зеленский не просто так назвал новые корветы именами гетманов, которые были предателями, президент Украины имеет с ними схожие черты. Он напомнил Зеленскому исторические факты из биографий упомянутых лиц. Мазепа, отметил Рогов, умер на чужбине, а Выговский вовсе был казнен поляками.

Ранее Зеленский намекнул на существование предателей в руководстве Украины.