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Михаил Галустян скинул 14 килограммов, отказавшись от любимого блюда

Комик Михаил Галустян сменил шашлык на куриное мясо и похудел к лету

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Пресс-служба ТНТ

Юморист Михаил Галустян в разговоре с PROZvezd признался, что похудел на 14 килограммов после отказа от шашлыка.

«Мне, человеку любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!» — подчеркнул Галустян.

По словам артиста, до определенного момента он не особо следил за своим питанием, но с недавних пор решил отказаться от тяжелого жирного мяса в пользу легкой курицы. Он также ограничил себя в любимом блюде — шашлыке, но зато похудел на 14 килограммов.

Певица Анна Седокова в преддверии лета также стала избирательнее относится к своему рациону. Она считает, что следить за своим питанием не так и сложно, если выбирать в пользу не своих прихотей, а своего организма.

«Сейчас я заказываю только полезные продукты. Изучайте то, что вы едите. Витамины, полезные жиры, кальций – все это есть в магазине. Просто нужно выбрать себя, а не свои слабости», — уточнила исполнительница.

Ранее Ханна рассказала об отношении мужа к ее откровенным клипам.

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