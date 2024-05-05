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В Белгородской области отменили режим ракетной опасности

Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

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Алексей Баусин/«Газета.Ru»

Режим ракетной опасности отменили в городе Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в заявлении.

Особый режим действовал в течение 32 минут.

Днем 5 мая на территории города Белгорода и в Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности. Глава региона оповестил жителей о возможной угрозе в 14:58 мск.

Тогда же Гладков призвал граждан пройти в безопасные места и не подходить близко к окнам, если они находятся в доме. По его словам, в такой ситуации лучше всего укрыться в помещениях без окон — коридоре, уборной, кладовой.

Накануне вечером министерство обороны РФ сообщило, что в воздушном пространстве Белгородской области был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались нанести удар по территории региона при помощи дрона самолетного типа.

Ранее украинские БПЛА сбросили взрывные устройства на энергетический объект в Белгородской области.

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