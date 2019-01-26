Возбуждено дело по факту взрыва в кафе под Саратовом

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Следственный комитет России по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту взрыва в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющимся данным, дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью).

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Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый баллон. В результате инцидента один человек погиб, 29 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Ранее источник рассказал, что большое число пострадавших объясняется тем, что в кафе расплавившийся потолок капал на людей.