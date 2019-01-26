Более 50 авиарейсов отменено и задержано из-за снегопада в Москве
В столичных аэропортах 39 рейсов задержали и еще 13 отменили из-за сильного снегопада в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По состоянию на 16.39, во Внуково девять рейсов задержано, один отменен, в Домодедово — по 12 рейсов задержано и отменено, в Шереметьево задерживается вылет 18 рейсов.
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Из аэропорта Жуковский все рейсы вылетают согласно расписанию.
Ранее сообщалось, что МЧС распространило экстренное предупреждение по Москве в связи с сильными снегопадами.