Полиция отправила броневики к Триумфальной арке из-за «желтых жилетов»
Полиция стянула бронетехнику к Триумфальной арке в Париже перед началом очередной акции протеста «желтых жилетов», передает BFM TV.
Как отмечается, правоохранители ожидают очередную волну насилия и беспорядков.
В субботу, 26 января, состоится уже одиннадцатая акция протеста.
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Уточняется, что в прошлый раз по всей стране были мобилизованы 80 тыс. полицейских, в Париже — 5 тыс.
Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» выдвинули своих кандидатов на общеевропейские выборы.