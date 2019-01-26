Полиция отправила броневики к Триумфальной арке из-за «желтых жилетов»

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Полиция стянула бронетехнику к Триумфальной арке в Париже перед началом очередной акции протеста «желтых жилетов», передает BFM TV.

Как отмечается, правоохранители ожидают очередную волну насилия и беспорядков.

В субботу, 26 января, состоится уже одиннадцатая акция протеста.

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Уточняется, что в прошлый раз по всей стране были мобилизованы 80 тыс. полицейских, в Париже — 5 тыс.

Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» выдвинули своих кандидатов на общеевропейские выборы.