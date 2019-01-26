Пушков ответил на критику празднования снятия блокады Ленинграда в Германии
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление немецкой журналистки о том, что празднование окончания блокады Ленинграда является неуместным торжеством. Об этом он написал в твиттере.
Он подчеркнул, что не германским СМИ судить о том, как россияне отмечают эту дату.
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«Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна», — отметил Пушков.
Сенатор добавил, что такие люди «совсем берега потеряли».
Ранее сообщалось, что в Германии раскритиковали празднование снятия блокады Ленинграда.