В Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов

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Национальная гвардия Венесуэлы ввела бронетехнику в столичный муниципалитет Чакао, сообщает местное издание El Nacional.

В газете отметили, что в муниципалитете Чакао оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя главой страны.

Ранее СМИ сообщали, что в результате общенациональных протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере восемь человек.

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Также ранее глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не будет поддерживать Гуайдо.

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