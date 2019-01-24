В Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов
Национальная гвардия Венесуэлы ввела бронетехнику в столичный муниципалитет Чакао, сообщает местное издание El Nacional.
В газете отметили, что в муниципалитете Чакао оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя главой страны.
Ранее СМИ сообщали, что в результате общенациональных протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере восемь человек.
Реклама
Также ранее глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не будет поддерживать Гуайдо.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.