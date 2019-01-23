Главный борец с организованной преступностью в Чехове попался на взятке

Старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России (СК) Ольга Врадий проинформировала о возбуждении двух уголовных дел в связи со взятками, полученными полицейскими в Подмосковье, передает РИА «Новости».

По ее словам, по одному из дел был задержан главный борец с организованной преступностью в подмосковном Чехове, которому в декабре 2018 года местный предприниматель дал взятку в размере 90 тыс. руб., чтобы его не привлекли к ответственности из-за хулиганства.

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Уточняется, что фигурантом второго дела является старший инспектор отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска, которому местный коммерсант заплатил 200 тыс. руб. «за общее покровительство».

Ранее в Генпрокуратуре отчитались о росте числа коррупционных преступлений в 2018 году.