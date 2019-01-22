СК России возбудил дело против главы СБУ из-за Вышинского

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В СК России возбудили уголовное дело на главу следственного отдела управления СБУ Андрея Просняка, который вел следствие в отношении руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает ведомство.

Следователи установили, что Просняк причастен к незаконному уголовному преследованию Вышинского. Отмечается, что он уведомил журналиста о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену.

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В СК России добавили, что возбудили уголовное дело в отношении Просняка по ч. 2 ст. 144, ч.2 ст. 299 УК России (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности).

Ранее сообщалось, что суд в Херсоне продлил арест Вышинскому.