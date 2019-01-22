Около 600 студентов эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара

Более 600 человек эвакуировали из общежития Российского государственного социального университета на севере Москвы из-за возгорания в комнате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«После пожара в здании общежития по адресу улица Полещеева, дом 15 были эвакуированы 630 человек», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, в одной из комнат горели личные вещи на площади 6 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал.