Водометы и слезоточивый газ применили против «желтых жилетов» во Франции

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В ходе акции протеста «желтых жилетов» во Франции против митингующих были применены водометы и слезоточивый газ. Об этом говорится в онлайн-трансляции BFM TV.

По данным телеканала, некоторые протестующие нападают на полицию и журналистов, однако в целом протесты проходят в спокойной обстановке.

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19 января во Франции десятую субботу подряд на улицы городов вышли «желтые жилеты»: протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что в Париже задержали 30 участников протестов «желтых жилетов».