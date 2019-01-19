Путин окунулся в прорубь на крещенских купаниях

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Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Точное место, в котором российский лидер окунулся в прорубь, не уточняется. Известно, что в этот момент он находился в Подмосковье.

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Как отмечал до этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин следует этой традиции на протяжении нескольких лет.

Ранее в МВД рассказали, сколько россиян приняли участие в праздновании Крещения.