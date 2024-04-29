Российские войска за последнюю неделю достигли значительных успехов в зоне боевых действий на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что за этот промежуток времени Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль около шести населенных пунктов. Речь идет о деревнях и селах, расположенных на восточном фронте Украины.

«[Это] свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск, ожидающих долгожданной американской военной помощи», — говорится в публикации.

Также журналисты обратили внимание на прорыв российских войск в северной части оборонительной линии Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению авторов статьи, это произошло из-за бреши в позициях украинских войск.

В результате ситуация на поле боя еще больше осложнилась. Обозреватели пояснили, что благодаря упомянутому прорыву ВС РФ довольно быстро продвинулись к населенному пункту Очеретино.

29 апреля бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер прокомментировал заявление министра обороны Великобритании о поставке новой партии вооружений на Украину. Как пишет kp.ru, специалист уделил особое внимание возможной передаче Киеву британских ракет Storm Shadow. Он подчеркнул, что российские войска будут уничтожать эти снаряды быстрее, чем Лондон их производить.

Ранее Украину предупредили об обрушении фронта в случае потери контроля над еще одним донецким городом.