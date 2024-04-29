Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Молдавии высказалась о необходимости «плана Маршалла» от ЕС

Санду: Молдавия и Украина нуждаются в плане Маршалла от Евросоюза

close
100%
Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев и Киев нуждаются со стороны Евросоюза в аналоге «плана Маршалла», который был принят США для восстановления европейских стран после Второй мировой войны. Ее слова приводит РИА Новости.

«Молдова и Украина нуждаются в эквиваленте этого плана для XXI века со стороны ЕС», — заявила Санду.

Она отметила, что Западная Европа «получила экономическую спасательную линию после Второй мировой войны благодаря американскому «плану Маршалла».

Ранее посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Молдавия и Украина будут оцениваться Евросоюзом отдельно друг от друга в рамках интеграции Кишинева и Киева в блок. Он добавил, что Брюссель намерен провести тщательную экспертизу достижений Молдавии и Украины «по существу».

До этого президент Молдавии Майя Санду сообщала, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз является конституционным, он может пройти 20 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами