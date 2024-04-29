Президент Молдавии высказалась о необходимости «плана Маршалла» от ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев и Киев нуждаются со стороны Евросоюза в аналоге «плана Маршалла», который был принят США для восстановления европейских стран после Второй мировой войны. Ее слова приводит РИА Новости.

«Молдова и Украина нуждаются в эквиваленте этого плана для XXI века со стороны ЕС», — заявила Санду.

Она отметила, что Западная Европа «получила экономическую спасательную линию после Второй мировой войны благодаря американскому «плану Маршалла».

Ранее посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Молдавия и Украина будут оцениваться Евросоюзом отдельно друг от друга в рамках интеграции Кишинева и Киева в блок. Он добавил, что Брюссель намерен провести тщательную экспертизу достижений Молдавии и Украины «по существу».

До этого президент Молдавии Майя Санду сообщала, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз является конституционным, он может пройти 20 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья.