Бывший теннисист не уверен, что Медведев и Надаль встретятся в четвертьфинале в Мадриде

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможной встрече россиянина Даниила Медведева с испанцем Рафаэлем Надалем на проходящем в Мадриде грунтовом «Мастерсе».

«Медведев сыграл раньше, Надалю до очной встречи надо провести еще два матча. Если Даниил прошел уже один и очень хороший шанс, что пройдет второй, то Надалю надо два сыграть. По тому как он играл против Де Минора – играл достаточно плохо, но австралиец сам «навалил». Да, он атаковал, но делал ошибки, совершенно для меня непонятные. Не уверен, что Надаль дойдет до стадии, где ему встречаться с Медведевым», — считает Ольховский.

Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса», обыграв в трех партиях американца Стефана Корду – 5:7, 7:6 (7-4), 6:3. Надаль в данный момент играет с аргентинцем Педро Качином. В случае победы, испанцу предстоит поединок с чехом Иржи Лехечкой, Медведев в четвертом круге встретится с Александром Бубликом из Казахстана. Победители этих матчей сыграют друг с другом в четвертьфинале.

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