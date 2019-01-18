Посольство установило личность задержанного в Осло за терроризм россиянина

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Пресс-атташе российского посольства в Норвегии Тимур Чеканов заявил, что личность гражданина России, задержанного норвежской полицией по подозрению в терроризме, установлена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уточняем ситуацию, личность задержанного известна посольству», — сказал Чеканов.

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Он также добавил, что комментарий российского дипведомства будет позднее размещен на странице посольства.

Ранее полиция Норвегии объявила о задержании гражданина России по подозрению в террористическом нападении.