Посольство установило личность задержанного в Осло за терроризм россиянина
Пресс-атташе российского посольства в Норвегии Тимур Чеканов заявил, что личность гражданина России, задержанного норвежской полицией по подозрению в терроризме, установлена. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Уточняем ситуацию, личность задержанного известна посольству», — сказал Чеканов.
Реклама
Он также добавил, что комментарий российского дипведомства будет позднее размещен на странице посольства.
Ранее полиция Норвегии объявила о задержании гражданина России по подозрению в террористическом нападении.