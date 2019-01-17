В Москве проходят обыски у подозреваемых в мошенничестве полицейских

Следственный комитет проводит обыски у полицейских, подозреваемых в квартирном мошенничестве, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Следователи ... проводят обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции УВД ЮЗАО», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по столице сообщили, что бывшие и действующие сотрудники территориального отдела полиции Москвы могут быть причастны к мошенничеству с недвижимостью, с ними проводятся следственные действия.